Tennis, Indian Wells: sarà Sakkari contro Swiatek in finale

Lo scontro agli Indian Wells di tennis garantirà anche la seconda piazza del ranking WTA. Chi vince sarà la n°2 del mondo

Uno scontro incredibilmente importante, non solo perché ci si trova in finale. Maria Sakkari e Iga Swiatek si affronteranno nella finale del “BNP Paribas Open“, secondo WTA 1000 stagionale che si disputa sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Non è una semplice finale, in quanto c’è anche in palio un bel pezzo del ranking mondiale. Chi vince sarà la nuova n°2 del mondo.

La tennista greca è la sesta testa di serie del torneo, e ha battuto in semifinale la spagnola Paula Badosa, campionessa in carica, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1. La polacca, invece, numero 3 del tabellone, ha vinto contro la rumena Simona Halep (24) 7-6 (6), 6-4. Uno scontro, dunque, importantissimo, che non sarà solamente una finale, ma decreterà decisamente di più.

La Swiatek è la nuova numero 1 della race, lo sarà anche in caso di sconfitta contro Sakkari. Dalla vittoria del Roland Garros in poi, la tennista ha sempre vinto le finali giocate: quattro su quattro. Discorso diverso per la greca, che si giocherà il suo primo titolo 1000. Per lei è la seconda finale in stagione dopo quella a San Pietroburgo (sconfitta contro Kontaveit) e va a caccia del secondo titolo di tennis in carriera. Il primo è arrivato a Rabat nel 2019.

“Tante persone mi parlavano di questo numero sulle semifinali, io non ci ho mai pensato perché ero fiduciosa del fatto che presto ce l’avrei fatta.” ha dichiarato la Sakkari.