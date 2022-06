Ferrovie, parte stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore

Attenzione viaggiatori. Come annunciato già nei giorni scorsi, oggi, 16 Giugno dalle ore 21:00, partirà come programmato lo sciopero nazionale del personale FS. La manifestazione avrà durata prevista di 24 ore, e potrebbe portare “modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione” spiega Gruppo FS Italiane.

Salvo altre modifiche, nelle ferrovie saranno quantomeno garantite le corse essenziali per i treni regionali, previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. Le corse partiranno dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Possibili comunicati del Gruppo FS Italiane

Anche se lo sciopero al 90% è stato già tutto programmato, potrebbe accadere che vi sia qualche variazione non preventivata. Per questo motivo, sempre il Gruppo FS Italiane consiglia di prestare attenzione a tutti i possibili comunicati emessi dai propri canali. Sempre il gestore delle ferrovie aggiunge che ““i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Tutte le news su eventuali cambi dello sciopero e di altre novità inerenti ad esso saranno comunicati attraverso l’app di Trenitalia, la Infomobilità del sito FS e e la sezione lavori e modifiche al servizio del sito web “trenitaliatper.it”. Altri canali di comunicazione sono i vari social, il sito web del Gruppo FS Italiane ed il numero verde gratuito 800 89 20 21.