FestAmbiente I(nto)rno 2024: tre giorni di eventi per ambiente, comunità e sostenibilità

di Redazione ZON

Il Circolo Legambiente Valle dell’Irno annuncia FestAmbiente I(nto)rno, l’edizione invernale dell’evento dedicato ad ambiente, territorio e comunità, che si terrà dal 13 al 15 dicembre 2024 con un programma itinerante tra Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino.

Un programma ricco di incontri e attività

13 dicembre – Economia Circolare e Moda Sostenibile

Presso OpenLab a Baronissi, si discuterà di fast fashion con esperti come Rossella Ronca, Elisabetta Acocella e InTinta Sartoria. La serata proseguirà con uno swap party accompagnato dalla musica di djmarcellino.

14 dicembre – Aree Protette e Biodiversità

La giornata inizierà a Fisciano, presso l’Aula Consiliare del Comune, con un’assemblea sull’Area Naturalistica Frassineto, che celebra 35 anni, in collaborazione con Legambiente Campania e rappresentanti locali. La serata continuerà a Lancusi, alla Scimmia Ubriaca, con una poetry slam a tema biodiversità organizzata in collaborazione con Limen, seguita dal concerto del gruppo musicale The Haze.

15 dicembre – Territorio e Beni Comuni

La mattinata sarà dedicata a una passeggiata al Castello Medievale di Mercato San Severino, in collaborazione con Universitas Sancti Severini. Il pomeriggio vedrà un workshop su beni comuni e beni confiscati, organizzato insieme a Libera Valle dell’Irno e Legambiente Campania, presso il Centro Sociale “M. Biagi” di Mercato San Severino. La manifestazione si concluderà con un aperitivo sociale presso la sede del Circolo a Baronissi.

Un’occasione per riflettere e agire

FestAmbiente I(nto)rno 2024 rappresenta un’opportunità per chiudere l’anno riflettendo su temi cruciali come la sostenibilità, l’economia circolare e la tutela del territorio, mantenendo vivo lo spirito di azione locale e pensiero globale.

Info e programma completo: bit.ly/49uCV0G