Filippo Mondelli soffriva di un osteosarcoma alla gamba sinistra. Il presidente Abbagnale: “Atleta e ragazzo stupendo, siamo sconvolti”

Filippo Mondelli purtroppo non ce l’ha fatta. L’ex campione del mondo di canottaggio è morto a soli 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 il prossimo 18 giugno).

Le parole del presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale: “Siamo letteralmente sconvolti. La perdita di Pippo ci lascia senza parole. Ci lascia un atleta fortissimo e un ragazzo stupendo con grandi valori. È davvero difficile parlare in questo momento – aggiunge il numero uno del canottaggio italiano –. Sapevamo della sua malattia ma la rapidità con cui se n’è andato ci ha sorpresi. Voglio solo pensare che se ne sia andato sereno. Siamo vicini alla famiglia. L’avevo sentito pochi giorni fa, eravamo in contatto costante purtroppo negli ultimi 2-3 giorni non ha più risposto e oggi questa tragica notizia”.

Anche il sito della Federcanottaggio ricorda Filippo Mondelli: “Saremo noi, insieme a tutti quelli che hanno apprezzato la sua passione per la vita e per il canottaggio, amato per il ragazzo solare che era, condiviso con lui tutto, supportato ogni volta che ne aveva bisogno, gioito con lui per tutte le belle cose che ci ha regalato, a rimanere in rispettoso silenzio per la grave perdita che ha colpito la sua famiglia e tutta la comunità remiera e sportiva nazionale”.