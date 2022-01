Tortu, ladri a caccia della medaglia d’oro

Filippo Tortu ha subito un tentativo di furto a casa. Obiettivo dei malviventi la medaglia d’oro conquistata dal brianzolo a Tokyo nella staffetta 4×100.

Il fatto è stato raccontato dallo stesso atleta azzurro attraverso il suo account Instagram: “Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo. Non ho parole”.

I ladri hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione sita a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza. Tortu aveva già previsto tutto e ha preferito mettere al sicuro la sua medaglia all’interno di una cassetta di sicurezza.

Filippo Tortu è un velocista italiano, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. È stato il primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, avendo corso in 9″99 al Meeting di Madrid del 2018.