Olimpiadi Tokyo2020: altri due bronzi con Quadarella e Testa

Sale a 22 il numero di medaglie per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo2020: Simona Quadarella chiude 3a negli 800sl mentre Irma Testa è bronzo dopo il ko in semifinale

Simona Quadarella ed Irma Testa sono medaglia di Bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo2020: le due azzurre conquistano il gradino più basso del podio, rispettivamente nel nuoto e nel pugilato.

Dopo la delusione nei 1500sl, la Quadarella si riscatta e va a medaglia negli 800sl (la sua gara), chiudendo solo alle spalle della statunitense Ledecky e l’australiana Titmus. Una prestazione sicuramente migliore rispetto alla gara di qualche giorno fa, dove chiuse con un deludente 5° posto e la mancata medaglia. Un risultato ottenuto nonostante tanti problemi: “Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l’ho fatta – ha raccontato una felicissima Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport – Ci ho messo cuore e anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di Paltrinieri e mi ha messo i brividi. Se ce l’ha fatta lui, dovevo farcela anche io“.

Invece per Irma Testa si ferma in semifinale il sogno del metallo prezioso: l’azzurra viene sconfitta ai punti (1-4) dalla filippina Nesthy Petecio nella categoria -57kg. (pesi piuma). Non essendoci la finale 3-4° posto, scatta automatica la medaglia di Bronzo per la pugile campana che riscrive la storia nel campo femminile. Per l’Italia sono 22 medaglie a questi Giochi di Tokyo.