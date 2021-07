Olimpiadi, Tiro con l’arco: Mauro Nespoli è medaglia d’Argento

Mauro Nespoli conquista la medaglia d’argento nel Tiro con l’arco dai 70 metri: l’oro va al turco Gazoz che prevale al 5° set

La medaglia numero 23 per l’Italia ai Giochi Olimpici è d’Argento: Mauro Nespoli va vicino al titolo olimpico nel Tiro con l’Arco ma deve arrendersi in finale al turco Gazoz. Il classe ’87 cede 6-4 al 5° set, ottenendo comunque il miglior risultato individuale nella categoria.

Il percorso verso la medaglia

La giornata di Mauro Nespoli si era aperta con la sfida al brasiliano Dalmeida, sconfitto nettamente negli ottavi di finale con il punteggio di 6-0. Successivamente l’azzurro si è trovato a fronteggiare il tedesco Unruh in un match equilibrato dove però ha prevalso il nostro atleta con il punteggio di 6-4, nonostante uno svantaggio di 1-3 iniziale. Invece la semifinale ha visto il tiratore italiano prevalere nettamente su Tang (Taipei) per 6-2, accedendo così alla finale contro Gazoz.

Qui dopo un inizio incoraggiante per Nespoli (3-1), il turco prende coraggio e riesce a riportarsi in parità nel terzo set. Il match è totalmente equilibrato al punto che i due tiratori arrivano all’ultimo set in parità di parziale (29-29) e di punteggio (4-4). Il 5° set è fatale a Nespoli che prende un 8 iniziale che mette avanti Gazoz ed il turco non ha bisogno neanche di attendere l’ultimo tiro dell’italiano perché con due 10 ed un 9 conquista la medaglia d’Oro.