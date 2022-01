Alexa non funziona, down l’assistente vocale di Amazon

Alexa non vi risponde più? State tranquilli è un problema che stanno riscontrando in molti. Da circa poche ore, infatti, a livello mondiale si stanno verificando dei problemi con Alexa che non risponde agli input degli utenti nè sugli smart speaker della gamma Echo, tanto meno tramite app.

A testimonianza di questo anche la pagina Downdetector di Alexa, che ha visto numerose segnalazione anche in Italia con interruzioni di vario tipo che riguardano sia la connessione al server che al sito e all’app.

Al momento i canali ufficiali di Amazon non hanno rilasciato nessuna informazione in merito, ma dovrebbe essere un problema di facile e immediata risoluzione.

Abbiamo provato a porre qualche domanda semplice al nostro Echo Show, come “come sarà il meteo domani?” ma non abbiamo riportato alcun tipo di risposta da parte di Alexa, a parte un messaggio d’errore in cui l’IA ci ha informato che “si è verificato un problema”.

Da parte di Amazon non è arrivato alcun commento a riguardo, ma trattandosi di un problema diffuso la risoluzione dovrebbe avvenire a breve.

Riallacciandoci ad Alexa nella giornata di ieri è uscito il nuovo Amazon Echo Show 15 disponibile su Amazon. Il nuovo smart device basato su Alexa dal costo di 249,99 euro. Spedizioni disponibili dal 17 febbraio 2022.