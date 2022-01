Adele in lacrime su Instagram, cancellati 24 concerti

Adele in lacrime sui social. La cantante con la voce rotta, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato lo slittamento a data da destinarsi di ben 24 concerti da tenere al Caesar’s Palace di Las Vegas, ogni venerdì e sabato fino a metà aprile.

La pandemia purtroppo non ha fatto sconti. Numerosi i ritardi nelle consegne e anche un focolaio scoppiato all’interno del suo team ha dovuto costringere la cantante a questa cancellazione.

“Mi dispiace così tanto. Il mio spettacolo non è pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse una buon spettacolo per voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid”, ha affermato Adele. “È stato impossibile ultimare la preparazione dello spettacolo”, ha aggiunto. “Sono distrutta, mi dispiace annunciarlo così, all’ultimo minuto.”