Domani sera al Mapei Stadium l’ultimo atto della Coppa Italia 2020/2021, ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo

Tra 24 ore a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, si deciderà la Coppa Italia 2020/21. La finale tra Atalanta-Juventus mette di fronte due squadre che vengono da due stagioni vissute in modo diverso. I bianconeri allenati da Pirlo, metterenno in pausa la corsa per un posto nella prossima Champions League per alzare al cielo il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa conquistata contro il Napoli.

Potrebbe interessarti:

L’Atalanta si presenta allo storico appuntamento consapevole della sua forza: la Dea è pronta a mettere la ciliegina sulla torta dopo un’altra stagione vissuta al vertice e culminata con la terza qualicazione in Champions consecutiva. Per Gasperini vincere la Coppa Italia sarebbe il massimo: “Ora battiamo la Juve”.

I convocati per la finale di Coppa Italia

Per Pirlo unica assenza pesante è quella di Alex Sandro (squalificato), che probabilimente sarà rimpiazzato da Danilo con Cuadrado sul fronte opposto. Gasperini invece ha tutti suoi titolari a disposizione per la finale, con l’unico assente che sarà il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, infortunato.

Atalanta

Ecco i calciatori convocati da Gasperini:

Portieri – Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori – Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti – Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti – Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

Juventus

Di seguito, anche i convocati di Pirlo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata