Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti rivelano la natura del loro rapporto

Continua a tenere banco la vita privata di Elisabetta Gregoraci. Dopo i famosi colpetti al cuore durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, il gossip si è scatenato nella ricerca del presunto fidanzato della presentatrice, per arrivare a lui, Stefano Coletti. Una relazione sempre negata, fino a quando, nei giorni scorsi il pilota ha condiviso nelle sue storie Instagram delle romantiche foto che lo ritraevano accanto all’ex moglie di Flavio Briatore, con tanto di emoticon dei cuori.

A mettere un punto alle indiscrezioni circolate, ci hanno pensato i diretti interessati: “Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”, ha fatto sapere Coletti.

Dopo la bufera mediatica in cui si è ritrovata coinvolta, anche la Gregoraci ha voluto chiarire la sua posizione: “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. […] Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”. Insomma, con le sue parole ha voluto smentire le voci sulla relazione con il pilota.