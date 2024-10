Perché richiedere un finanziamento online? Scopri le finalità

di Danilo Iammancino

Il finanziamento online è una soluzione pratica e flessibile che, specialmente negli ultimi anni, sta aiutando tanti consumatori ad affrontare imprevisti e a progettare il loro futuro.

Le banche permettono infatti di accedervi in maniera semplice, grazie a una procedura completamente digitalizzata, completabile direttamente dal proprio smartphone o pc. Le finalità di un finanziamento sono molteplici, adattandosi alle diverse esigenze che possono sorgere nel corso della vita.

Quali sono i principali tipi di finanziamento

I principali istituti bancari propongono alla loro clientela finanziamenti differenziati, con condizioni variabili a seconda della finalità. Tra i più comuni vi è sicuramente il finanziamento generico, che consente di richiedere liquidità senza dover specificare una particolare destinazione.

Si tratta di una soluzione molto apprezzata in caso di spese impreviste, acquisto di beni di consumo o consolidamento di debiti già in essere.

Il finanziamento per la ristrutturazione della casa e l’acquisto di mobili è un particolare prestito rivolto a chi ha bisogno di accedere a dei fondi per migliorare la propria abitazione, effettuare lavori di manutenzione straordinaria o rinnovare l’arredamento.

Quest’opzione è particolarmente utile se si vuole migliorare l’efficienza energetica della casa, data la crescente attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Altri prestiti comuni sono i finanziamenti per l’acquisto di un’auto o di una moto. Si possono usare sia per comprare un mezzo nuovo che uno di seconda mano e aiutano i consumatori a diluire nel tempo il costo del veicolo, che potrebbe altrimenti costituire una spesa non sostenibile a breve termine.

Quali sono i vantaggi di un finanziamento online

Scegliere un finanziamento online rispetto a uno tradizionale offre una serie di vantaggi che ne hanno fatto la scelta preferita di molti consumatori. Prima di tutto, grazie ai finanziamenti online è possibile gestire tutte le fasi del processo da casa, senza recarsi fisicamente in una banca o in un’agenzia: tutto può essere fatto tramite computer, smartphone o tablet, dall’app della banca e nella massima sicurezza.

I finanziamenti online sono infatti assolutamente trasparenti. Tutte le condizioni sono esplicitate e a disposizione del cliente, che può facilmente confrontare le varie opzioni proposte e scegliere quella più adatta alle sue esigenze.

Le piattaforme digitali degli istituti bancari permettono tra l’altro di simulare e verificare in pochi click aspetti quali tassi di interesse, durata e importo delle rate mensili. La procedura di sottoscrizione è guidata, adatta anche a utenti poco avvezzi alla tecnologia.

Per inviare la propria richiesta di finanziamento alla banca basta inserire i dati e caricare la documentazione richiesta. L’esito verrà comunicato direttamente per posta elettronica in breve tempo.

A disposizione del cliente rimane inoltre un servizio di assistenza pronto a risolvere qualsiasi dubbio e imprevisto.