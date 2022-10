Fiorello torna in tv, ma dopo il polverone con il Tg1 sbarcherà su Rai2

Fiorello torna sulla Rai, ma dopo le azioni dei giornalisti dei Tg1, Fuortes posiziona il suo nuovo programma su Rai 2

Fiorello, la Rai e il Tg1 sono i protagonisti degli ultimi giorni. Sembrerebbe, infatti, che i giornalisti del Tg1 abbiano sollevato un enorme polverone contro il famoso showman, da tempo assente dalle scene televisive. Fiorello, infatti, solo qualche mese fa ha annunciato il suo ritorno sulla scena e la Rai gli aveva lasciato carta bianca su tutto. Rompendo gli schemi finora seguiti, avrebbe quindi deciso di partire con un programma mattutino posizionandosi nella fascia oraria che va tra le 7:10 e le 8.

Così facendo avrebbe però occupato uno spazio che attualmente viene gestito dal Tg1 e che nonostante gli sforzi porta a casa risultati poco esaltanti. I due giornalisti a capo del Tg1-mattina, Senio Bonini e Isabella Romano, sentendosi minacciati hanno scritto una lettera, che diffusa a mezzo stampa sarebbe arrivata ai piani alti di Viale Mazzini. In suddetta lettera i giornalisti avrebbero accusato il servizio pubblico di voler preferire l’intrattenimento all’informazione.

“Uno sfregio al nostro impegno quotidiano. Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico, generando confusione nel pubblico a casa?”, hanno affermato i due. Inoltre, hanno anche suggerito che il programma di Fiorello venisse spostato nella fascia oraria successiva, attualmente occupata da Uno-Mattina, o su Rai2, “canale televisivo più adatto ad accogliere il progetto innovativo dello straordinario artista”.

La decisione del Cda

Alla fine dopo giorni di silenzio da parte di Fiorello, a parlare è stato Fuortes che, stamattina durante una riunione del Cda, ha stabilito che il nuovo programma di Fiorello si chiamerà “VivaRai2” e andrà in onda prima su RaiPlay e poi appunto su Rai2. “Viva Rai2” consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai 2. Durerà fino a giugno. E’ previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound e Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre, il sabato e la domenica, su Radio 2, il meglio della settimana.