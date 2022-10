Torna la Superlega: parla il nuovo CEO Bernd Reichart

Un progetto ambizioso, certamente discusso, ma pronto a ripartire secondo un format totalmente nuovo. La nomina del nuovo CEO di A22 riaccende il tema Superlega e chiarisce le ambizioni di arrivare in pochi anni alla nascita di una nuova competizione europea.

Non ha perso tempo, Bernd Reichart, e nel primo giorno come nuovo responsabile societario ha subito rilasciato un’intervista a El Pais chiarendo alcuni dettagli della nuova Superlega che sta nascendo.

Tra i tanti temi toccati, anche la possibilità per le squadre di prender parte sia a questa nuova competizione che alla “classica” Champions League: “No, non giocherebbe entrambe le competizioni, mentre il discorso è diverso per i campionati nazionali”.

Proprio su questo punto ci si chiede se gli stessi campionati nazionali subiranno modifiche a causa della Superlega: “Parliamo di una competizione internazionale in settimana, che non tocca il campionato“.

Una nuova organizzazione e soprattutto uno scudo legale che possa fermare una volta e per tutte la UEFA: “Abbiamo iniziato in una certa misura da zero. – spiega Reichart – Ma anche la situazione è cambiata. Mentre un anno e mezzo fa dovevamo fare i conti con la minaccia della UEFA di essere espulsi dalle competizioni, ora, con una certa protezione legale, avremo un quadro legale sicuro per poter difendere gli interessi dei club”