Oroscopo Paolo Fox Venerdì 21 Ottobre 2022: Pesci agitato

Ariete Vi attende una giornata un po’ nervosa anche se gli incontri saranno favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe il caso di osservare quello che accade e analizzare tutto con calma.

Toro La Luna è in aspetto buono, nel corso degli ultimi due giorni ci sono stati problemi che potranno essere chiariti e risolti una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dovrebbe essere gestito con attenzione.

Gemelli Non fate tutto di corsa, altrimenti si rischia di trascurare qualche dettaglio anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le scelte che fate in questo periodo sono ottime per il vostro futuro.

Cancro Se siete rimasti troppo lontani da una persona adesso sarà possibile recuperare il tempo perduto. Non vi piace che alcune persone parlino alle vostre spalle, dicano cose di voi che non sono vere, soprattutto sul lavoro.

Leone Le coppie che hanno avuto delle difficoltà devono essere caute perché tutto ora scorrerà più lentamente del solito. Servirà pazienza. I problemi, in diversi casi, nascono a causa di spese più esose del previsto.

Vergine La Luna nel segno vi rende certamente più forti ci saranno stelle favorevoli per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vuoi affrontare una sfida lavorativa? Ci sono ottime possibilità di vincere.

Bilancia La giornata si prospetta interessante, eliminate solo quel senso di disagio che porta il ricordo di emozioni sbagliate vissute in passato. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi per esami importanti.

Scorpione Chi ha due storie entro fine ottobre dovrà fare chiarezza una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo funziona meglio di quello che vi siete appena messi alle spalle.

Sagittario Pensate a cose utili per la coppia, anche se nel pomeriggio potreste avere dei dubbi, dei problemi da affrontare. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per cambiare rotta.

Capricorno Se siete in coppia da tempo e ci sono stati problemi, parlatevi subito e chiarite. Basta litigare, soprattutto per cose futili. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi, ma l’importante è che tutto vada a buon fine.

Acquario Le stelle sono dalla vostra parte, anche domenica ci sarà qualcosa in più da dire. Molti avranno una occasione lavorativa da sfruttare fino in fondo.