Il Collegio: parla la professoressa Petolicchio, esclusa da questa edizione

Il Collegio ha riaperto ma l’insegnante Maria Rosa Petolicchio è assente all’appello. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla sua esclusione

Il Collegio riparte, ma questa settima edizione del noto programma di Rai 2 non conferma il successo delle passate stagioni. Tra le ragioni sicuramente i cambiamenti nel cast, in cui spicca l’assenza di uno dei personaggi cult del format: la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Molti avevano avanzato l’ipotesi di un allontanamento volontario della donna però non è così. E’ stata lei stessa a raccontare come sono andate le cose durante un’intervista con Fanpage.

La professoressa ha, infatti, affermato: “Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione. E lo preciso perché nelle scorse ore mi è capitato di leggere che si ipotizzi un mio no alla proposta della Rai. Tutt’altro”.

La notizia di tale esclusione le sarebbe arrivata a maggio, quando si aspettava, invece, una telefonata del tutto diversa, magari per concordare i dettagli per la nuova edizione. Soprattutto perché fin dalle ultime puntate dello anno aveva sempre risposto positivamente in vista di una settima edizione. Ma la prof Petolicchio non è stata l’unica professoressa ad essere allontanata: anche i prof Raina e Carnevale non fanno più parte del programma. Per il Collegio 7, infatti, la produzione Rai, visto il calo già registrato lo scorso anno, avrebbe voluto dare con questi cambiamenti una scossa: ma ci sarà riuscita? Secondo la professoressa salernitana no, in quanto l’anello debole non erano i docenti, ma gli schemi ripetuti da anni.

Nonostante l’esclusione, la professoressa ha dichiarato per di aver comunque fatto gli auguri per questa nuova edizione de Il Collegio per l’affetto che nutre nei confronti di tutte le persone che stanno dietro alle quinte. Poi ha aggiunto: “Del calo del programma non mi sorprendo e non mi può nemmeno dispiacere più di tanto. Mentirei se non dicessi di essermi sentita trattare male“.

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo conclude affermando che con Il Collegio ha chiuso e anche se dovessero richiamarla preferirà dare spazio a nuovi programmi, qualora la sua partecipazione potesse interessare.