Sanremo 2023: ecco quando verranno annunciati i big in gara

Il festival di Sanremo 2023 è sempre più vicino: i nomi dei 25 big in gara verranno svelati nel mese di dicembre. Ecco quando

Quasi tutto pronto per Sanremo 2023, ma quando sapremo i nomi dei big in gara il prossimo anno? Secondo AdnKronos, il direttore artistico Amadeus potrà renderli noti tra l’1 e il 2 dicembre, anche se il regolamento cita sabato 3 dicembre per l’ufficialità dei concorrenti. L’annuncio seguirà la stessa modalità dello scorso anno: in coda all’edizione delle 20 del TG1, Amadeus comparirà accanto a Monica Maggioni ed elencherà i nomi di 22 big.

Gli altri tre, invece, saranno i vincitori della nuova edizione di Sanremo Giovani che si concluderà il prossimo 16 dicembre 2022. Sempre in quell’occasione compariranno come ospiti della serata finale i 22 big in gara. Tutti poi si ritroveranno sul Palco del teatro Ariston di Sanremo da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.

Il direttore artistico Amadeus ha già rivelato che, prima di annunciare i big, comparirà al TG1 per altre comunicazioni legate alla famosa kermesse canora. Magari per annunciare tutte le persone che lo accompagneranno durante la prossima edizione? Si vocifera che ci sia tra le intenzioni di Amadeus quella di riportare in tv l’attrice Natalia Estrada.

Per quanto riguarda i big, invece, sono già diversi i nomi dei papabili artisti in gara. In particolare Radio Deejay e il sito di All Music Italia hanno fatto i nomi di Biagio Antonacci, Lazza, Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa, Luigi Strangis, i Negramaro ma anche Giuliano Sangiorgi solista, Giorgia, Elisa, Eros Ramazzotti, Raf, Shade, Mr Rain, Emis Killa, Tananai, Bresh, Vasco Brondi, Mannarino, Diodato, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Fabio Concato, Sangiovanni, Aka7even, Elodie, Francesca Michielin, Marcella Bella, Nada, Pinguini Tattici Nucleari e i Modà. Chi di questi prenderà davvero parte alla gara?

Tra i possibili ospiti, invece, sembrerebbe quasi ufficiale la presenza di Laura Pausini, che dovrebbe giungere all’Ariston per festeggiare i 30 anni de La Solitudine.