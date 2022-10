Ciro Immobile diventa papà per la quarta volta: benvenuto Andrea

Il calciatore Ciro Immobile di nuovo papà: è nato ieri il suo quarto figlio, il piccolo Andrea: “Il regalo più bello” scrive sui social

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena hanno accolto ieri il loro quarto figlio. A dare la notizia della nascita del piccolo Andrea, lo stesso calciatore della Lazio con un post su Instagram, dove ha scritto:

“La famiglia si allarga😍 in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa!!! Benvenuto Andrea 💙 ti amiamo”

Jessica e Ciro dopo essersi conosciuti a Pescara, si sono sposati nel 2014. Insieme hanno già altri tre bambini: Michela, Giorgia e Mattia. Da ieri il loro amore ha dato vita anche ad Andrea, a distanza di tre anni dall’ultimo figlio, nato invece nell’agosto del 2019.

Ma se per Ciro Immobile le belle notizie in famiglia sono state tante negli ultimi anni, calcisticamente, dopo la vittoria agli Europei di Calcio 2020, ha subito un brusco stop. Dopo essersi infortunato in campo, gli hanno diagnosticato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Questa stagione, quindi, per lui è chiusa e tornerà in campo solo dopo la pausa per i Mondiali di Calcio 2022, ai quali la nostra Nazionale non si è classificata. Sicuramente sarà per lui un’ottima occasione per godersi la sua grande famiglia, soprattutto l’amore dell’ultimo arrivato.