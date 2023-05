Fiorentina, Brocchi: “Amrabat? Se il Barcellona lo vuole…”

di Michele Mastia

In vista dell’attesissimo torneo Padel Pro-Am Cup di Viareggio, Christian Brocchi ha rilasciato dichiarazioni importanti ai media presenti per l’occasione. L’ex centrocampista della Fiorentina ha parlato del futuro della squadra ed in particolare del calciomercato.

Fiorentina, le parole di Brocchi

“La squadra viola esprime un bellissimo calcio, cosa che è importante in vista della finale di Coppa Italia. Il fatto di averla raggiunta ed essere una potenziale vincitrice anche della Conference è già un ottimo obiettivo. Non si può sempre vincere, ma la stagione attuale sta già dando delle soddisfazioni. Spero che si concluda con la vittoria di un trofeo. Italiano? Penso che stia dimostrando di essere un allenatore con attributi e soprattutto idee, cosa non banale. La sua squadra è bella da vedere, sia per un discorso affettivo che tecnico-tattico.

Su Amrabat: “Ha dimostrato di essere un giocatore di ottima caratura e che può competere per qualcosa di importante. Ha avuto bisogno del mondiale per prendere la considerazione che ha adesso. E’ uno dei centrocampisti più completi e che in tanto vorrebbero avere. Il Barcellona? Quando i catalani ti vogliono, ti comprano. Non credo alle voci. Poi se i giocatori sanno di avere una prospettiva simile, fanno di tutto per vincere qualcosa e accrescere il loro curriculum”.