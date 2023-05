Oroscopo Paolo Fox Martedì 9 Maggio 2023: Cancro annoiato

Ariete Questa giornata è molto bella per approfondire un rapporto d’amore ma anche di amicizia. Per quanto riguarda il lavoro continuate a impegnarvi perché i risultati arriveranno presto. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

Toro Avete una grande voglia di innamorarvi ma peccato che Venere non è ancora dalla vostra parte. Sul lavoro avete una grande voglia di fare e riuscirete a risolvere anche qualche problema.

Gemelli Se avete vissuto una crisi d’amore recente bisogna stare attenti, gli altri, invece, avranno occasioni per fare nuovi incontri. Sul lavoro bisogna iniziare a pensare agli investimenti per il futuro. Ponderateli con calma e con cura.

Cancro Siete un po’ annoiati in amore e questo potrebbe portare a un po’ di malcontento. Sul lavoro le cose sembrano andare meglio ma bisogna rischiare e mettersi in gioco ancora di più. Solo così otterrete grandi traguardi.

Leone Bisogna stare molto attenti alle parole in questa giornata perché siete un po’ agitati e potreste prendervela con il partner. Sul lavoro cercare di non creare complicazioni.

Vergine Non rimandate le discussioni con il partner ma affrontatele visto che la luna è dalla vostra parte. Sul lavoro siete un po’ stressati ma cercate di tenere duro. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada, non avete nulla da temere.

Bilancia Il cielo è dalla vostra parte e vi aiuta nei nuovi incontri. Chi è single da tempo può incontrare l’anima gemella. Sul lavoro avete speso abbastanza nell’ultimo periodo ma la situazione resta comunque favorevole. Cercate di limitare le uscite.

Scorpione Cercate di non agitarvi troppo, soprattutto in amore. Sul lavoro se non siete soddisfatti aspettate prima di parlare. Non è la giornata giusta

Sagittario È una bella giornata per vivere le emozioni fino in fondo anche se dovreste fare una scelta. Sul lavoro tenete un profilo basso perché ci sarà modo per far valere le vostre idee in futuro. Saprete ottenere grandi cose.

Capricorno La luna è favorevole quindi lasciatevi andare in amore. Sul lavoro non tutto sta filando liscio quindi iniziate a guardarvi intorno. Saprete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

Acquario Inizia una fase di ripresa in amore dopo un periodo difficile. Sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi e sono favoriti i contatti.