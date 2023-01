Inter, clamoroso scambio di attaccanti con il Barcellona

Sembrava un mercato molto piatto quello dell’Inter, che finora non aveva dato indicazioni di cambi importanti in rosa. La situazione economica delle casse interiste è ormai nota da tempo, e il pensare che Zhang possa tentare l’acquisto di un top player in questo momento non sembrava una pista percorribile. Ed ecco che qui all’improvviso spunta un’indiscrezione clamorosa dalla Spagna, che se confermata potrebbe svoltare la stagione nerazzurra.

Secondo il giornalista ispanico Gerard Romero, Inter e Barcellona, incontratesi a Ryad per disputare le rispettive Supercoppe di lega, starebbero pensando ad un incredibile intreccio di mercato. Anche se non ancora confermato, pare che i nerazzurri stiano stringendo con i catalani una vera e propria collaborazione, che prevederà lo scambio di due attaccanti. Da una parte Joaquin Correa potrebbe volare in Spagna e vestire blaugrana, mentre potrebbe arrivare a Milano incredibilmente l’olandese Memphis Depay.

I due attaccanti non stanno vivendo un periodo felice nei loro rispettivi club, e forse un cambio di casacca potrebbe aiutare entrambi a svoltare le proprie stagioni. In particolar modo l’argentino ha dall’uso parecchio in casa interista, specie considerata la strenue volontà di Inzaghi di volerlo con se nella sua esperienza al biscione. Per questo motivo Inter e Barcellona sperano di svoltare le cose, le quali potrebbero essere le artefici di uno degli intrighi più clamorosi ed inaspettati di questa sessione di calciomercato.