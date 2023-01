Milano, nel 2024 le auto viaggeranno al limite di 30 km/h

A Milano, dal 2024, le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città. L’obbligo sarà valido per tutta la giornata. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine della maggioranza che invita il sindaco, Beppe Sala, e la sua giunta a proclamare Milano “Città 30”. Dovrà essere introdotto il limite di velocità urbano pari a 30 km orari. Cambierebbe la mobilità di una delle più grandi metropoli italiane, e si eviterebbero soprattutto molti pericolosi incidenti stradali. Il nuovo ordine dovrà scattare il 1′ Gennaio 2024.

In Italia, fino ad ora, l’unica città che ha avviato un percorso simile è Bologna. Per questo progetto è stato stanziato un apposito budget. Abbassando il limite, si scongiureranno diversi morti o feriti della strada. Come ha spiegato in aula il consigliere Marco Mazzei: “L’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze”.

Secondo i dati Aci-Istat registrati, a Milano ( come nel resto d’Italia) più del 70% degli incidenti avvengono a causa del non rispetto dei limiti di velocità. Questi incidenti provocano il 43,9% dei morti e il 69,7% dei feriti. L’assessore alla Mobilità comunale Arianna Censi, che ha dato un parere positivo al documento dice che: “è da qua che si costruisce la cultura di una città e questa rappresenta già la strategia di molte città europee”. In Europa, già altre metropoli hanno imposto il limite. Parigi l’ha adottato nell’agosto del 2021, mentre Bruxelles nel gennaio del 2021.