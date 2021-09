Fiorentina-Inter, Saponara parte dall’inizio: le probabili formazioni del match

Il big match della quinta giornata di Serie A vede di fronte Fiorentina ed Inter due delle squadre più in forma del momento

Fiorentina-Inter si prospetta un match al cardio palma: la viola dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma le ha vinte tutte mentre l’Inter arriva dalla goleada contro il Bologna che ha rialzato il morale dei nerazzurri e permesso ad Inzaghi di far riposare alcuni uomini fondamentali.

QUI FIORENTINA – Italiano deve fare i conti con alcuni acciacchi, in primis quello di Castrovilli uscito prematuramente contro il Genoa per un brutto colpo all’addome e Nico Gonzalez alle prese con un piccolo problema muscolare. D’avanti a Dragowski, confermato dopo l’ottima prova di Genova, verrà confermata in blocco la linea difensiva di sabato pomeriggio con Odiozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Centrocampo rivoluzionato per 2/3 con il solo Bonaventura superstite che affiancherà Torreira e Duncan. Tridente composto da Callejon, Vlahovic e Saponara che partirà per la prima volta in stagione dal primo minuto.

QUI INTER – A parte gli acciaccati Vidal e Correa, Inzaghi ha l’intera rosa a disposizione. Dopo il mini turn over di sabato ritorneranno i titolarissimi con l’unica eccezione della conferma di Dumfries dal primo minuto al posto di Darmian, per il resto la formazione non dovrebbe discostarsi da quella vista nelle prime giornate. Handanovic in porta con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare la linea difensiva, centrocampo a cinque con Brozovic in mediana la coppia Barella–Calhanoglu mezze ali, a destra Dumfries e a sinistra torna Perisic insidiato però da Dimarco. Lautaro Martinez e Dzeko formeranno la coppia d’attacco.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) – Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.