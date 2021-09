L’Inter passeggia a San Siro con super Dumfries: col Bologna finisce 6-1

L’Inter passeggia sul malcapitato Bologna con una super prestazione che può lasciare indicazioni sul possibile undici titolare della stagione

Dopo due partite senza vittorie, l’Inter riparte alla grande asfaltando il Bologna trovando tutti i gol che gli erano mancati nelle due precedenti sfide contro Sampdoria e Real Madrid. A San Siro finisce 6-1 con i nerazzurri che portano al gol cinque differenti marcatori. La doppietta di Dzeko (dalla panchina) e i gol di Lautaro, Skriniar, Barella e Vecino regalano un pomeriggio da incubo per Sinisa Mihajlovic. Theate firma il gol della bandiera.

Cronaca

Confermati i cambi della vigilia la vera novità per Simone Inzaghi è la posizione di Barella che, complice la presenza di Vecino, si piazza sul centro sinistra. Pronti via e i nerazzurri sono già avanti: Brozovic recupera palla al limite della propria e da il via alla ripartenza dei padroni di casa, la palla arriva a Dumfries che alza la testa e con un assist delizioso trova Lautaro sul secondo palo che non deve far altro che spingere la palla in rete per il più facile dei tap-in al 6′.

I nerazzurri comandano il gioco ma il Bologna è in partita e dal primo errore dei padroni di casa nasce il contropiede perfetto dei rossoblu che porta ad una duplice occasione: prima Soriano trova un super Handanovic a dirgli di no da pochi passi e poi Sansone che al volo di destro all’altezza del dischetto manda a lato di pochissimo.

Passato il pericolo gli uomini di Inzaghi raddoppiano con la specialità della casa: calcio d’angolo da destra battuto magnificamente da Brozovic e imperioso stacco di Skriniar che non lascia scampo a Skorupski per il 2-0 al 30′. Passano poco più di tre minuti e l’Inter va ancora a segno con Barella da pochi passi dopo l’ennesima cavalcata di Dumfries sulla destra, con un’azione che sembra la fotocopia di quella del primo gol.

L’Inter parte alla grande anche nella ripersa sempre sull’asse Dumfreis-Lautaro che dopo 5 minuti confezionano l’ennesima occasione per i nerazzurri con Lautaro che spacca la traversa graziando il Bologna. È solo il preludio per il 4-0 che arriva dopo appena 3 minuti grazie al tocco sotto misura di Vecino dopo l’ennesima uscita palla al piedi di Brozovic.

Le cose si mettono ancora peggio per il Bologna quando nel giro di 5 minuti (dal 63′ al 68′) Dzeko trova la doppietta che porta il tabellino sul 6-0 delineando la fine della partita che, però, ha il tempo di regalarci un altro gol, stavolta del Bologna con Theate per il 6-1 conclusivo.

Top e Flop

Impossibile trovare flop nelle fila nerazzurre così come è impossibile trovare almeno un calciatore del Bologna meritevole della sufficienza. Bene praticamente tutti nell’Inter con menzione speciale per Dimarco, Dzeko e Handanovic che torna ai sui livelli dopo il brutto avvio di stagione. Buona notizia per Inzaghi anche l’assist di Sanchez.

Dumfries 7: bagna il suo debutto dal primo minuto con uno splendido assist dopo appena sei minuti. Brucia letteralmente la fascia per tutta la partita mettendo in imbarazzo prima il malcapitato Hickey e poi Dijks che le provano tutte per fermarlo senza però riuscirci.

Skriniar 7: non è certo più una sorpresa ma il difensore nerazzurro eleva le sue prestazione partita dopo partita. Un muro invalicabile in difesa, implacabile di testa quando svetta più in alto di tutti per il 2-0 con il suo secondo gol stagionale dopo appena quattro partite, niente male per un difensore.

Hickey 4: semplicemente asfaltato dalla prestazione di Dumfries. Al 55′ Mihajlovic gli fa un regalo sostituendolo con Dijks che non migliora però la situazione.