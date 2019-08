La Fiorentina valuta il turco Sahin per rinforzare il centrocampo: il giocatore in forza al Werder Brema è in scadenza di contratto

La Fiorentina è molto attiva nel mercato in entrata e dopo aver perfezionato gli acquisti di Boateng e Lirola, sarebbe intenzionata a rinforzare il centrocampo. La zona centrale del campo è priva di giocatori di esperienza e non è stato colmato il gap lasciato dalla cessione di Veretout alla Roma. La Viola, stando alle parole de La Nazione, valuta Sahin, in forza al Werder Brema.

Il club tedesco lo ha prelevato lo scorso anno per un solo milione, ma il suo contratto scade nel 2020. Questo potrebbe garantire alla Fiorentina di provare a prendere il calciatore ad un prezzo molto basso. Il turco ha vissuto anni di grande livello (o quasi) al Real Madrid e al Borussia Dortmund.

Potrebbe rilanciarsi in Serie A, in una squadra in ricostruzione che gli garantirebbe la giusta vetrina. La condizione fisica è un punto interrogativo da tenere in considerazione, visto che il calciatore ha “muscoli di cristallo”. La dirigenza ha provato nelle scorse ore a fare un tentativo per Nainggolan, ma il belga ha deciso di ritornare in Sardegna nella sua amata Cagliari.