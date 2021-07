Fiori d’arancio per Marco Verratti e Jessia Aidi: i due si sono sposati a Parigi

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati, gli scatti delle loro nozze a Parigi e la dichiarazione di lui: “Ti amo per tutta la vita”

Dopo la vittoria a Wembley, Il centrocampista Marco Verratti è salito su un altro podio… quello del matrimonio con la modella francese Jessica Aidi. Con un rito civile e poi festa fino all’alba in quel di Parigi, i due si sono giurati amore eterno, dopo un anno di relazione.

Al fianco di lui, i due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, e tanti colleghi e amici di pallone.

Tra i presenti anche Zlatan Ibrahimovic, ex compagno ai tempi del Psg. A seguire Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi. Assenti Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, in vacanza con le famiglie a Ibiza.

“Nient’altro da dire: ti amo, per tutta la vita“, le parole di Verratti dopo il fatidico “sì”. Un vero e proprio colpo di fulmine, pensando a come si sono conosciuti. Lui cliente in un bar, lei la cameriera che serviva ai tavoli. Uno sguardo, la scintilla e poi le nozze. “Spero che mi guarderai così per sempre“, ha poi risposto lei su Instagram, a didascalia delle foto del matrimonio.

Da Pescara, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca e dell’intera comunità. “Quattro giorni dopo il trionfo dell’Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme! Auguri!”