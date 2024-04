Fisciano, “Gran Concerto Bandistico” del 5 Aprile: gran successo

di Rita Milione

Un doppio evento ha reso speciale il 5 aprile per il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano: il 40esimo anniversario di fondazione e la festa del Santo Patrono della Città. Un giorno ricco di musica, tradizione e riconoscimenti per la banda che ha saputo conquistare il cuore della comunità fiscianese e non solo. Un viaggio lungo e ricco di successi, che ha visto la banda affermarsi come una delle realtà musicali più importanti della Campania.

Il 5 aprile 1984, dalla passione e dall’impegno del Maestro Cav. Paolino Addesso, del giovane musicista Angelo De Carluccio e dell’allora Sindaco Gaetano Sessa, nasceva il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano. Un sogno che negli anni si è trasformato in una realtà solida e affermata, capace di portare in alto il nome del paese nel panorama bandistico regionale e nazionale. Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno e alla passione dei suoi componenti, che negli anni sono cresciuti sotto la guida di grandi maestri come M° Calabrese, M° Pescetti, M° Quadrini, M° Ciaccia, M° Ciervo, M° Natale, M° Orsini e M° Ciociano Mario.

Il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano si distingue per la vastità e la varietà del suo repertorio, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dalla musica sacra al jazz, dalla musica popolare alla musica leggera. Un repertorio che incontra i gusti di un pubblico di tutte le età e che permette alla banda di esibirsi in contesti diversi, dai concerti in sala alle rassegne bandistiche, dalle processioni religiose alle feste patronali.

Oltre all’attività concertistica, il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano è da sempre impegnato nella promozione della cultura musicale sul territorio. La banda organizza corsi di propedeutica musicale e di strumento per bambini e ragazzi, collabora con le scuole e con altre associazioni locali e partecipa attivamente alla vita sociale e culturale del paese.

Per celebrare i 40 anni di fondazione e il prezioso contributo offerto alla comunità, il Sindaco Vincenzo Sessa ha consegnato alla banda una targa commemorativa durante la cerimonia del 5 aprile, giorno del Santo Patrono di Fisciano. Un gesto simbolico che sottolinea l’apprezzamento e la stima verso i musicisti e il Maestro Pasquale Addesso, che da anni guida la banda con professionalità e dedizione.

I prossimi anni saranno sicuramente ricchi di progetti per il Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano. La banda continuerà a perfezionarsi e a crescere, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi e di portare la sua musica in luoghi sempre più lontani. Un impegno che si basa sulla passione e sulla dedizione dei suoi componenti, sulla professionalità del Maestro Pasquale Addesso e sul sostegno di tutta la comunità fiscianese.

40 anni di musica e passione: un traguardo importante, ma solo un nuovo punto di partenza per un futuro ancora più ricco di successi.