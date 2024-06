Fisciano, svolto convegno sulla giustizia all’Università

di Antonio Jr. Orrico

Lo scorso 27 maggio, presso l’aula delle lauree “Nicola Cilento” dell’Università degli Studi di Salerno, si è tenuto il convegno Il futuro della giustizia tributaria che recava il suggestivo sottotitolo Prospettive interdisciplinari nel confronto tra Accademia e Professioni.

Il convegno – che ha ricevuto il patrocino del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gli auspici della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – si è svolto sotto il coordinamento scientifico curato dalla Professoressa Mariassunta Imbrenda, Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems. Il comitato organizzatore ha visto integrate le varie realtà coinvolte (i professori Domenico Apicella e Rosa Maria Agostino e il dott. Giuseppe Arleo dell’ODCEC di Salerno, delegato alla formazione professionale), supportato da una efficiente e attenta segreteria organizzativa (i dottori Andrea Senatore e Floriana Curcio e l’ing. Mariano Acone).

Di grande prestigio ed autorevolezza il novero degli oratori presenti, puntualmente moderati dal dott. Cosimo Ferri, più volte sottosegretario alla Giustizia, vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Direttore del Dipartimento, prof.ssa Ornella Malandrino, anche in rappresentanza del Magnifico Rettore, prof. Vincenzo Loia, e del dott. Angelo Fiore dell’ODCEC di Salerno, nonchè dell’intervento introduttivo della prof.ssa Imbrenda, si sono susseguite le relazioni dei professori Leo Piccinini, (Università di Roma Tre), Clelia Buccico, (Università degli Studi della Campania), Sergio Perongini (Università degli Studi di Salerno), Nicola Cipriani (Libera Università Mediterranea), della dott.ssa Giulia D’Andrea (ODCEC Salerno), del dott. Nicola Graziano (magistrato e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria) e del notaio Francesco Gerbo (Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato).

Fisciano: i temi affrontati nel convegno

Sono state affrontate con competenza e rigore le tematiche sostanziali e processuali della legge 31 agosto 2022, n. 130 e del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, che hanno innovato la giustizia tributaria, anche per far fronte agli impegni del PNRR. In particolare, quello che è sembrato il file rouge che ha legato i vari interventi è stato l’affermazione della natura pienamente giurisdizionale della giustizia tributaria che, di là dal mero mutamento di nome da Commissione Tributaria a Corte di Giustizia Tributaria, vede il giudice tributario come quinta magistratura dello Stato. È emersa la ferma volontà della giurisdizione tributaria di volersi “sentire” giudice, con l’applicazione di tutte le garanzie costituzionali (v. artt. 24, 101 ss. Cost.) e sovranazionali (v. art. 6 Conv. EDU) al fine di una tutela piena per il contribuente nella realizzazione del «giusto processo tributario».

A conclusione dei lavori, l’uditorio, particolarmente qualificato, ha animato un interessante dibattito che ha rafforzato la natura interdisciplinare del convegno. Tra quanti sono intervenuti, vanno menzionati il prof. Rodolfo Vitolo e il prof. Florin Roman (docente di Diritto commerciale e Diritto tributario presso l’Università rumena Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca), il dott. Andrea Migliozzi, presidente Tar Emilia-Romagna e giudice della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, il dott. Ernesto Gargano, procuratore Corte dei Conti Basilicata, il dott. Giovanni Granata, giudice della Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari.

È stata poi la volta di alcuni studenti che, in rappresentanza dei loro colleghi presenti, hanno preso la parola per brevi riflessioni, stimolando un ulteriore dibattito con i relatori.

Sentita la partecipazione del mondo delle professioni e delle istituzioni: a fianco ai commercialisti, provenienti anche da altri Ordini (fra cui il dott. Carmine Santangelo, presidente ODCEC Vallo della Lucania), è da segnalare la presenza della dott.ssa Rossella Romeo, capo ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno e dell’on. Gianfranco di Sarno, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.