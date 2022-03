Flaza: “Lorella Cuccarini è stata come una mamma”

L’ex concorrente di Amici 21 presenta a Zon.it il suo primo album “13” e fa il suo endorsement: “Mi piacerebbe vincesse Albe”

E’ disponibile in streaming e in formato fisico dallo scorso 11 Marzo, “13” l’album di debutto di Flaza, all’anagrafe Flavia Zardetto, tra le concorrenti più discusse di Amici 21.

“Amici è stata un’esperienza fighissima,totalizzante che mi ha dato l’opportunità di conoscere tante bellissime persone”, ha raccontato ospite questo pomeriggio della quarta puntata de IL TALK DEL VENERDI’ su Zon.it (disponibile qui)

E continua: “Non mi pento di niente perché sono stata me stessa. La cosa che però mi dispiace è che non sia venuta fuori la mia sensibilità: non sono solo una testa calda (nostra traduzione di una sua espressione più colorita, ndr.) Ho anche io un cuore, e l’ho messo tutto dentro questo disco”.

Tredici tracce (incluso il singolo Malefica che l’ha fatta conoscere al grande pubblico) che Flaza ha tenuto nel cassetto per almeno un paio di anni e che ha finalizzato una volta terminato il suo percorso ad Amici 21, con la “benedizione” della sua ex coach Lorella Cuccarini: “Lorella per me è stata come una mamma. Nel mio percorso complicato ad Amici, la sua è sempre stata una spalla di supporto. E lo è anche oggi. Il disco? Lo ha sentito: mi manda i video divertentissimi di lei che canta le mie canzoni in macchina con la figlia!”

Chi vincerà Amici 21, di cui domani sera parte il Serale su Canale 5? Flaza fa il suo endorsement: “Mi piacerebbe che vincesse Albe, ma alla fine credo vincerà Sissi”.