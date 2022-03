Lory del Santo e Marco Cucolo: ecco una delle coppie de L’Isola dei Famosi

Due dei concorrenti in coppia che sbarcheranno quest’anno a l’Isola dei Famosi, saranno Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due saranno i primi a naufragare a Cayo Cochinos. Da considerarsi una coppia imprevedibile, anche “pericolosa”, dato che lei ha già ha trionfato in una delle vecchie edizioni del programma, mentre sempre insieme hanno partecipato in passato ad un altro reality show.

Ma conosciamoli meglio.

Lei

Lory Del Santo non ha granchè bisogno di presentazioni: showgirl, attrice, sceneggiatrice e produttrice, vanta una lunga e frastagliata carriera nel mondo dello spettacolo. Nasce nel 1958 ed esordisce come valletta al Festivalbar nel 1975. tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta lavora in attrice numerosi film di genere italiani e a diversi varietà televisivi. La ricordiamo per la sua partecipazione nel programma Drive In negli anni ottanta.

Sempre stata al centro della cronaca rosa, ricordiamo i suoi flirt con personalità di spicco, quali il ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi, poi il celebre chitarrista Eric Clapton, alla quale dedicò la canzone Lady of Verona. Questa relazione portò anche alla nascita di un figlio, morto tragicamente a pochi anni di vita nel 1991, cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York.

Un altro lutto poi ha colpito la Del Santo: suo figlio Loren Del Santo, è morto suicida negli Stati Uniti nel 2018, a 19 anni. Il giovane soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità.

Numerose le sue partecipazioni ai reality negli ultimi anni: nel 2005, vince la terza edizione de L’isola dei famosi, nel 2009 invece partecipa alla quarta edizione de La fattoria, nel 2016 alla quinta di Pechino Express e nel 2018 alla terza del Grande Fratello VIP.

Lui

Veniamo ora alla sua ultima fiamma. Stiamo parlando di Marco Cucolo, fidanzato con la Del Santo da ormai 7 anni. Il giovane 30enne, nonostante le remore da parte di molti per la loro differenza di età, resiste ancora al fianco di lei. Sono infatti 33 gli anni di vita che li separano, ma ed entrambi tale cifra, sembra importare poco.

Nato a Napoli nel 1992, da sempre attratto dalla showgirl, a 21 anni le scrisse una lettera, seguita poi da una corte spietata. Dopo il primo incontro, è scoppiata la scintille, e da allora i due convivono a Milano.

Oltre ad essere il signor Del Santo, Marco è anche un modello e videomaker. E’ stato proprio lui ad aiutare la sua compagna nella realizzazione della web serie The Lady, per la quale ha lavorato sia come regista che come attore. La coppia al momento sembra davvero affiatata. Inoltre, per Lory, si tratta di una delle sue relazioni più longeve. Questo anche perché Marco è stato in grado di accettare Lory per quello che è, senza pretendere di cambiarla in qualche modo.