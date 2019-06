Dramma Foggia: il club non si iscrive al prossimo campionato di Serie C

Sembrava fatta e invece è crollato tutto: il Foggia Calcio scompare dal calcio professionistico, dopo la retrocessione nell’ultimo campionato di B

La retrocessione dalla B alla C, il mancato play-out, la società in vendita ad 1 euro e ora la sparizione dai Professionisti: il Foggia Calcio non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro 2019/20.

Eppure negli ultimi due giorni, dopo l’addio della Famiglia Sannella, c’era fiducia affinché la squadra venisse almeno iscritta al prossimo campionato per poi mettersi alla ricerca di imprenditori per l’acquisizione del club. Ed invece, nella giornata odierna è crollato tutto: entro la mezzanotte doveva essere presentata la documentazione necessaria per l’iscrizione ma la mancanza di 300.000 euro ha fatto saltare il tutto.

Delusione e sconforto tra i tifosi dei Satanelli, così come per il Sindaco della città, Franco Landella, che si è preso l’impegno di risolvere l’intricata aveva rassicurato tutti sull’iscrizione del club. Ma è venuta meno la ‘parola’ data dagli imprenditori sponsor che non hanno versato i soldi necessari.

Dopo il Bari lo scorso anno (adesso però di nuovo in C), il Foggia quest’anno: la Puglia perde nuovamente una grande squadra a livello Professionistico. Insieme ai Diavoli rossoneri, non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C anche Albissola (problemi con lo stadio), Siracusa e Lucchese (problemi economici). Situazione drammatica.