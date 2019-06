I Giochi invernali 2026 si disputeranno a Milano-Cortina: a Losanna, il Comitato tricolore sbanca la concorrenza e batte Stoccolma-Aare

Grande soddisfazione per l’Italia: il Comitato olimpico ha assegnato i Giochi invernali 2026 a Milano-Cortina. Il sogno è diventato realtà.

L’annuncio è arrivato direttamente da Losanna dove è partita una grande festa per questo importante successo sportivo. Dopo i Giochi invernali del 2008 di Torino, l’Italia ritorna sul palcoscenico olimpico. Sbaragliata dunque la concorrenza: in particolare, l’avversario principale era rappresentato dalla Svezia, che presentava il duo Stoccolma-Aare per ospitare la manifestazione.

Entusiasmo alle stelle al momento dell’annuncio da parte del CIO (Comitato Internazionale delle Olimpiadi), nella figura del presidente Thomas Back, della sede per i Giochi 2026: la rappresentanza azzurra è esplosa in un boato di gioia per questo importante traguardo.

Anche la politica si unisce alla gioia per l’intero paese: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Premier Giuseppe Conte, passando per il Ministro Matteo Salvini. Quest’ultimo ha voluto lasciare un commento in merito al risultato raggiunto: “Vincono l’Italia, il futuro e lo sport: grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei Comuni e nelle Regioni, e peccato per chi ha rinunciato. Ci saranno almeno cinque miliardi di valore aggiunto, 20mila posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi: con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacita'”.

Grande entusiamo anche a Cortina d’Ampezzo: al momento dell’annuncio, campane in festa per tutta la città ed è stata sciolga una bandiera italiana lunga 30 metri per salutare l’arrivo (seppur tra 7 anni) dei Giochi invernali. Milano-Cortina: il sogno è diventato realtà.