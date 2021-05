E’ stato aggiornato il calendario 2021 della Formula 1. Niente Turchia, aggiunto un GP in Austria. Anticipata di una settimana la gara in Francia

Mentre la Formula 1 si prepara alla gara di Montecarlo, quinto appuntamento della stagione, arrivano importanti novità sul calendario. La prima è la cancellazione del GP di Turchia, inizialmente aggiunto poche settimane fa per sostituire la gara del Canada. Al suo posto gli organizzatori hanno preferito aggiungere una gara in più in Austria, il GP di Stiria.

Inoltre è stato anticipato di una settimana il Gp di Francia, che si correrà il 27 giugno, poi il 27 e il 4 luglio il doppio appuntamento austriaco, che conclude il trittico di gare in altrettante settimane. La Formula 1 correrà tre gare di seguito anche alla fine dell’estate, con i GP di Olanda, Belgio e Italia dal 29 agosto al 12 settembre.

Dopo due settimane di pausa, il circus si trasferirà in Asia per le gare in Russia, Singapore e Giappone, e poi in America con gli appuntamenti di Usa, Messico e Brasile. Il 21 novembre la Formula 1 si trasferirà a Melbourne per il GP d’Australia, per poi concludere la stagione con la nuova gara in Arabia Saudita il 5 dicembre e l’ultimo appuntamento ad Abu Dhabi una settimana dopo.