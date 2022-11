Frana a Ischia: tutti gli ultimi aggiornamenti

Nella notte tra venerdì e sabato, un nubrifragio si è abbattuto sull’Isola di Ischia, causando enormi danni che hanno, di fatto, ridotto l’isola a uno stato completamente disastroso. Subito dopo l’accaduto esperti e tecnici si sono precipitati per indagare sulle conseguenze e aiutare la popolazione. Ecco quindi, tutti gli ultimi aggiornamenti riguardo l’accaduto.

Al momento, è stata individuata una prima vittima della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia, una 31enne italiana di nome Eleonora Sirabella. La Protezione Civile ha stimato un totale di 13 feriti ed 11 dispersi. Nel frattempo, sono state già date le prime predisposizioni per far evacuare in sicurezza almeno 200 persone.

Tra i cittadini dispersi, invece, figurano due famiglie con due neonati, una donna di 93 anni, la cui casa è circondata al momento da quasi tre metri di fango, impedendo quindi l’intervento dei vigili.

Alla lista sì aggiungono anche una donna bulgara, Nina, arrivata Ischia solo due giorni prima del disastro, e un suo amico. Dispersi anche sette persone che abitavano a Casamicciola Terme e il fidanzato di Eleonora.

Sin dall’inizio, quanto avvenuto sull’isola ha subito preoccupato l’intero territorio nazionale. In mattinata, arriveranno almeno 50 unità di personale e di mezzi dei vigili del fuoco. Intanto, sempre in questa mattinata sarà convocato il Consiglio dei Ministri, per discutere dello stato di emergenza a Ischia e di un potenziale primo stanziamento di almeno due milioni di dollari.