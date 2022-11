Ischia, maltempo travolge case: disperse tredici persone

Ad Ischia, il maltempo sta facendo dei danni incalcolabili. Le case, gli alberghi, uffici e negozi sono stati travolti dall’ondata di fango

Un’isola praticamente divisa in due. Ad Ischia, il maltempo sta facendo dei danni incredibili. Tantissime case dell’isola campana hanno subito gli effetti del fango prodotto dalle piogge. Un fango che ha prodotto, finora, tantissimi dispersi, e che ha obbligato i soccorritori ad estrarre addirittura le persone vive nel tentativo di aiutarle. Una situazione angosciante.

Un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Ischia. Secondo quanto raccontato dalle forze dell’ordine il sessantenne ha subito gli effetti della frana in piazza Maio, una delle zone più colpite di Casamicciola Terme. All’ospedale sono arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori.

La Regione Campania, poco fa, ha fatto sapere che le squadre di Protezione Civile sono all’opera a partire da questa mattina nel tentativo di supportare la popolazione. Altri volontari della SMA Campania e delle unità cinofile stanno arrivando da tutta la Campania con tutti i mezzi di soccorso, dalle pale meccaniche ai bobcat. L’ASL Napoli 2, competente per il territorio circostante, nel frattempo ha attivato l’elisoccorso.

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il direttore della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, stanno coordinando le operazioni. La Prefettura di Napoli sta lavorando in sinergia per uscire da questa brutta situazione.