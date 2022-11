Francia, tegola Nkunku: l’attaccante salta il mondiale

Christopher Nkunku al mondiale non ci sarà. Questa è la notizia piombata come un fulmine a ciel sereno sui tifosi della Francia e sui fan del calciatore. L’attaccante del Lipsia, a seguito di un brutto ko nel corso dell’ultimo allenamento effettuato con i compagni di nazionale, ha riportato una brutta distorsione al ginocchio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno un paio di mesi.

La nota ufficiale

“Nkunku non parteciperà ai Mondiali. Alla FIFA è stata inviata una cartella clinica, presupposto regolamentare per la sostituzione di un giocatore infortunato. Il nome del sostituto di Christopher Nkunku sarà comunicato una volta che la cartella clinica sarà stata convalidata dalla FIFA. L’intero gruppo condivide la tristezza di Christopher e gli augura una pronta guarigione”

Francia: chi gioca al posto di Nkunku?

L’assenza dell’attaccante è sicuramente un bel rebus per l’allenatore francese Deschamps. La Francia dovrà ora fare di necessità virtù in vista di Qatar 2022, con Kimpembe che aveva già deposto le armi a causa di un infortunio e con Karim Benzema non ancora al meglio. Al fianco dell’attaccante del Real Madrid, pur sempre inamovibile, dovrebbe comunque giocare Griezmann, che a questo punto non avrà più necessità di giocarsi le sue carte con l’attaccante del Lipsia.