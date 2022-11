Juve, Rabiot suona la carica: “Ci giocheremo lo scudetto”

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, vive ad oggi un periodo decisamente positivo, con prestazioni convincenti e reti importantissime. Mai prima d’ora il calciatore aveva avuto un impatto del genere in una squadra, e proprio il francese si è lasciato andare, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, a dichiarazioni decisamente interessanti.

Juve, l’estratto dell’intervista a Rabiot

“Da gennaio sono certo che ci giocheremo alla pari lo scudetto, anche grazie ai rientri di Pogba e Chihttps://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Chiesaesa. Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli: pure loro perderanno punti per strada, tocca a noi approfittarne. Prima forse la Juve vinceva con una certa facilità. Ormai il campionato è molto più difficile, con un’identità forte, sempre più seguito nel mondo. Appassionante per i tifosi, stimolante per noi in campo.

Mondiale? Nulla è impossibile, nella vita come nel calcio. Sarà complicata, perché è già difficile quando non si è tra i favoriti. Da campioni in carica tutti vorranno batterci. È una bella sfida collettiva, ma vogliamo scrivere la storia”.