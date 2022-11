Milan, Leao e quell’ostacolo al rinnovo: le dichiarazioni

Rafael Leao, eletto miglior giocatore del mese di ottobre in Serie A, è attualmente un punto fermo del Milan di Pioli ed una stella assoluta del nostro campionato. Le sue prestazioni sono valse, lo scorso anno, lo scudetto ai rossoneri, e quest’anno sembra aver raggiunto la definitiva consacrazione, con le migliori squadre d’Europa che gli hanno messo gli occhi addosso e sono pronte a fare follie per assicurarsi il suo cartellino.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare del rinnovo di contratto del portoghese, in scadenza nel 2024. Il papà ed agente di Rafael, Antonio Leao, si è lasciato andare – ai microfoni del giornale portoghese Record – a dichiarazioni decisamente preoccupanti per i tifosi del Milan. La palla passa alla società rossonera, con l’obiettivo dichiarato di mantenere alto il livello di una rosa già di per sé competitiva in Italia e in Europa.

Milan, le dichiarazioni del papà e agente di Leao

“Per quanto riguarda il rinnovo con il Milan, ci stiamo lavorando. Rafa adora stare in Italia: ha una predilezione per gli italiani, quella che invece in Portogallo non hanno per lui. E ha vinto il premio come miglior giocatore dell’ultima Serie A non perché è bello. Semplicemente perché il è migliore del campionato. Fino alla scadenza del 2024, ci occupiamo del contratto con il Milan, senza Chelsea, Real Madrid o Barcellona.”