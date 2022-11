Sganciata Artemis 1: si va verso la Luna

Dopo 3 rinvii, finalmente Artemis 1 è partita alla volta della Luna. Ieri sera (alle 7:47 di questa mattina in Italia), a Cape Canaveral, la missione, senza equipaggio, si è finalmente sganciata e ha preso il volo. Per la prima volta, dopo 50 anni, Artemis giungerà oltre l’orbita bassa della Terra.

I quattro motori Rs-25 e i due booster a propellente solido hanno spinto nel cielo le 2608 tonnellate del nuovo Space Launch System (o Sls) della Nasa, il razzo vettore alto 98 metri che trasporta la Orion, la nuova capsula per l’esplorazione dello spazio profondo della Nasa, che nel futuro ospiterà fino a quattro astronauti.

I booster laterali dell’imponente sistema di lancio si sono spenti e separati regolarmente due minuti e 12 secondi dopo il decollo. A otto minuti (e 16 secondi) è stato lo stadio principale del gigantesco razzo vettore a sganciarsi dalla Orion. Verso le 9:20 italiane, il secondo stadio inizierà il suo compito principale: con un’accensione di 18 minuti, spingerà Orion e il suo modulo di servizio là dove sono destinati a orbitare per le prossime tre settimane e mezzo, attorno al nostro satellite naturale. La manovra, detta “Trans Lunar Injection” e programmata un’ora e 38 minuti dopo il decollo, ha il compito d’innalzare l’apogeo dell’orbita (il punto più distante dalla Terra) fino a intersecare l’orbita lunare attorno al nostro Pianeta.

Artemis 1 non trasporta persone, se non si considerano il pupazzo Shaun The Sheep e i 3 manichini, chiamati rispettivamente Helga, Zohar e Moonikin Campos, posti per il monitoraggio delle vibrazioni e radiazioni cosmiche.

Lo scopo principale dello shuttle è quello di qualificare tutti i sistemi coinvolti, cioè provare che qualsiasi cosa funzioni come progettato. Ci penserà Artemis 3, nel 2025, ad ospitare la prima donna e il primo prossimo uomo sulla Luna.

Si tratterà di una spedizione più lunga, volta a battere il record del 1969, durato 5 mesi per i primi 12 uomini che camminarono sul suolo lunare.

Per far sì che ciò avvenga, è bene che il viaggio di Artemis 1, che percorrerà gli oltre due milioni di chilometri previsti prima di concludersi nell’Oceano Pacifico, l’11 dicembre, al largo di San Diego, risulti senza “intoppi” rilevanti.