Francia, vaccino: boom di prenotazioni dopo il discorso di Macron

In Francia occorre il Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza. Vaccino: quasi un milione i prenotati dopo il discorso di Macron

In Francia il Presidente Emmanuel Macron ha comunicato che per il personale sanitario e per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone fragili la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatoria. Si ha tempo fino a settembre per completare il ciclo vaccinale, dopodiché scatteranno le sanzioni.

Macron ha spiegato in diretta televisiva che “il vaccino è una risorsa fondamentale e che è necessario agire ora per arginare l’aumento dei contagi dovuti alla variante Delta. Sono consapevole di quello che vi chiedo e so che siete pronti per questo impegno. Questo fa parte, in un certo senso, del vostro senso del dovere”.

Il Presidente, inoltre, ha annunciato che mercoledì 21 luglio il Green Pass sarà esteso anche per accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza come treni e aerei. Attualmente, sono circa un milione i cittadini francesi che hanno risposto positivamente all’appello presidenziale prendendo appuntamento per il vaccino nei prossimi giorni.

Nelle ore successive al discorso del Presidente Emmanuel Macron, circa 926mila persone hanno prenotato un appuntamento per vaccinarsi, tanto che a un certo punto il sito per prenotare l’appuntamento in autonomia è andato offline. Il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha detto che sono stati “926.000 i francesi che hanno preso appuntamento per il vaccino ieri sera. Abbiamo registrato 20.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall’inizio della campagna (di vaccinazione)”, ha precisato.