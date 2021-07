Federico Bernardeschi: ecco cos’ha detto il prete al calciatore

Dopo un ritardo di ben 40 minuti dovuto ai cori da stadio fuori dalla chiesa, Federico Bernardeschi si è sposato nel Duomo di Carrara

Sulla scia del successo straordinario ottenuto dalla Nazionale guidata da Mancini, Federico Bernardeschi, dopo aver festeggiato assieme ai compagni, ha fatto un altro grandissimo goal: questa volta ha segnato il “goal della vita” portando sull’altare la compagna Veronica Ciardi.

Un grande pomeriggio di festa soprattutto per i tantissimi tifosi all’esterno della chiesa. Bernardeschi si è goduto il momento in piedi su una jeep dirigendo i cori come se fosse un vero e proprio capo ultras. Una volta in chiesa, persino il prete ha colto la palla al balzo chiedendo allo sposo: “Sei più emozionato adesso o al momento di tirare il rigore?“.

Nonostante abbiano trascorso un periodo separati nel 2017, Federico Bernardeschi e la compagna Veronica Ciardi stanno insieme dal 2016, e passato il momento di crisi, da allora sono una coppia molto affiatata. Poi, nel 2019, Veronica ha dato alla luce Deva, mentre lo scorso maggio è arrivata Lena, battezzata durante le nozze dei genitori. Il nome di lei è noto agli appassionati di reality, infatti, Veronica fece parte del cast della decima edizione del Grande Fratello nel 2009.

Dopo essersi sposati all’interno del Duomo di Carrara, tutti gli invitati hanno preso parte alla cerimonia tenutasi allo stabilimento Amare Holi Beach, che Bernardeschi ha acquistato lo scorso anno.