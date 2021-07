Stasera in tv andrà in onda la commedia diretta da Walter Veltroni

All’interno del film diretto da Walter Veltroni che andrà in onda stasera in tv è possibile cogliere quasi 50 citazioni tra cinema e letteratura. Pronti a scoprire la trama del film?

Stasera in tv su Rai Movie, alle ore 21:10, andrà in onda la commedia diretta da Walter Veltroni dal titolo “C’è tempo“. Nel cast del film troviamo, oltre Stefano Fresi, candidato come “miglior attore ai Nastri D’Argento” per il ruolo interpretato all’interno del film, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud e Giovanni Benincasa.

Curiosità

All’interno del film è possibile cogliere quasi 50 citazioni tratte dai grandi maestri del cinema italiano e straniero: Scola, Bertolucci, Truffaut, Jean Pierre Léaud e non solo. Nel lungometraggio è possibile captare anche omaggi letterari come la poesia di Dylan Thomas, il libro Staccando l’ombra da terra di Daniele Del Giudice e Passami il sale di Clara Sereni. E il titolo? Come molti avranno potuto notare, il titolo si riferisce al meraviglioso brano di Ivano Fossati che allude al recupero del tempo. Dopo tutte queste chicche, non ci resta che aspettare di vedere “C’è tempo” stasera in tv! Buona visione.

Trama

Stefano (Stefano Fresi) è un uomo di quarant’anni, fortemente immaturo. La sua è una vita da precario in un piccolo paese del Piemonte, circondato da altissime montagne. La sua passione è quella di osservare gli arcobaleni e l’unico lavoro che riesce a fargli guadagnare qualcosa è la manutenzione di uno specchio che illumina la piazza del paese sei mesi l’anno.

Le sue giornate sono scandite da una precisa e statica routine, fino al giorno della morte di suo padre. L’uomo, infatti, scopre di avere un fratellastro di soli tredici anni: Giovanni (Giovanni Fuoco), che vive a Roma, profondamente diverso da Stefano e con un forte senso pratico. Spinto dalla moglie e dalla ricompensa in denaro, Stefano decide di accettare la tutela del ragazzo. La sua intenzione però è di lasciarlo in un istituto francese.

I due iniziano quindi un viaggio attraverso lo stivale, durante il quale incontreranno Simona (Simona Molinari), una cantante in tour e sua figlia. Stefano e Giovanni dovranno confrontarsi, comprendersi e conoscersi, tentando di ricostruire la bellezza di un legame fraterno. Ci riusciranno?