Stefano Fresi subentra ad Ambra Angiolini al timone del tradizionale Concerto del Primo Maggio dopo tre edizioni: torna la diretta “fiume” su Rai3

Sarà Stefano Fresi a condurre l’edizione 2021 del tradizionale Concerto del Primo Maggio organizzato annualmente dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL nel giorno della Festa dei Lavoratori.

L’attore romano, che ha già mostrato ottime qualità da maestro di cerimonie nel corso dell’ultima edizione di Danza Con Me (spettacolo di Raiuno con Roberto Bolle), subentra alla collega Ambra Angiolini che ha condotto la manifestazione consecutivamente nelle ultime tre edizioni e che quest’anno salterà l’appuntamento in quanto impegnata nelle riprese della serie di Ferzan Ozpetek “Le Fate Ignoranti”; tuttavia, non è escluso che la showgirl possa collegarsi con il Concertone per un saluto ad una manifestazione a cui è molto legata.

Location principale del Concerto del Primo Maggio di quest’anno sarà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma, dalla quale si alterneranno le esibizioni degli artisti parte della variegata line-up nella quale figurano diversi artisti provenienti dal Festival di Sanremo 2021, tra gli altri: La Rappresentante di Lista, Coma_Cose, Fedez con Francesca Michielin, Gaia e Madame.

Presso l’Auditorium Parco della Musica, a ben vedere, potrebbe essere prevista la presenza di pubblico, “scelto” attraverso un sistema di inviti a cui si accede solo dopo aver presentato la certificazione di un tampone antigenico negativo. A differenza dello scorso anno, infine, quest’anno potrebbe tornare ad accendersi anche Piazza San Giovanni, da anni location iconica del Concerto del Primo Maggio (in onda su Rai Tre dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00 di sabato prossimo) Antonello Venditti infatti, potrebbe aprire lo slot serale della manifestazione proprio da lì. La piazza, però, sarà vuota nel rispetto delle norme anti-Covid.