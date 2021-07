Franco Oppini svela un dettaglio hot sul suo rapporto con Ada Alberti

- Consigliato per te -

Franco Oppini si “sbottona” e fa una confessione al settimanale Nuovo sul suo rapporto con Ada Alberti il cui collante è la passione

Franco Oppini fa una confessione hot al settimanale Nuovo. L’ex marito di Alba Parietti racconta qual è il segreto del rapporto con l’attuale moglie, Ada Alberti, che dura da 18 anni. Queste le sue parole: “Facciamo l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. Questa versione, anche se a molti è parsa un po’ eccessiva, è confermata da Ada: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante“.

Il dolore di Ada

Per Ada Alberti questi ultimi mesi sono stati particolarmente complicati. L’astrologa ha subito una grave perdita. “Sono distrutta dal dolore – aveva dichiarato in lacrime -, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le cure“.

I primi cinque tamponi avevano dato esito negativo, poi si è verificato qualcosa di imprevisto: “Improvvisamente si è aggravato moltissimo perché la carica virale, ci hanno spiegato, è andata a “toccare” un problema pregresso. Quello che non capisco – racconta sconsolata Ada – è come mai sia morto per Covid quando ben cinque tamponi, come ho già detto, sono risultati negativi“.