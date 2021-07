Bollettino Covid-19 di oggi 16 luglio, il punto sui contagi

La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 2.898, su un totale di 205.602 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a +8 ,–1 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta 11 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 1.070 .

Il tasso di positività si attesta intorno all’ 1.4% (0.1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 59.966.908, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti confermano un trend positivo nella diminuzione dei contagi. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato in drastico aumento rispetto alla scorsa settimana, secondo l’ultimo monitoraggio l’indice infatti è passato da 0.66 a 0.91.

Passaggio in zona gialla, Speranza: “Considerare tasso di ospedalizzazione per cambi colore”

“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori“– ha annunciato il ministro Speranza. Il Governo, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico potrebbe così aggiornare le linee guida per l’assegnazione delle fasce di rischio alle Regioni.