La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino giornaliero contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui contagi

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 1.390, su un totale di 196.922 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a -30,–11 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi riporta vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece a .

Potrebbe interessarti:

Il tasso di positività si attesta intorno all’ 0.7% (0.1-%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 56.305.683, come riporta il bollettino del Ministero della Salute. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti confermano un trend positivo nella diminuzione dei contagi. Questa settimana l’indice Rt in Italia si è dimostrato in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana, secondo l’ultimo monitoraggio l’indice infatti è passato da 0.63 a 0.66.

Vaccini e varianti, BioNtech e Pfizer sviluppano antidoto contro variante Delta

BioNtech e Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti Covid-19 contro la variante Delta e vogliono verificarne presto l’efficacia. È quello che hanno reso noto i produttori. L’adeguamento del farmaco è stato prodotto a Magonza e la casa farmaceutica ha intenzione di iniziare la sperimentazione ad agosto, scrive la Sueddeutsche Zeitung

online. Il farmaco basato su Rna messaggero (mRna) è stato adeguato e si è utilizzata l’intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.