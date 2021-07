Diana Del Bufalo, bufera social e stories nel mirino: cosa è successo?

- Consigliato per te -

Il popolo del web insorge contro Diana Del Bufalo, autrice di alcune stories sul tema spinoso del catcalling. I dettagli

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha condiviso su Instagram ciò che le è accaduto di recente. Diana ha raccontato che due uomini, a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro, le hanno urlato, mentre era alla guida, “A’ bona, a’ bella!”. La ragazza ha ironizzato: “Ok, sono una delle pochissime donne a chi piace il catcalling, ma in questo stato?“, facendo intendere che non era presentabile quando è stata “importunata”.

L’apprezzamento di Diana De Bufalo nei confronti del catcalling ha suscitato molte critiche. Qualcuno ha scritto: “Battaglie siano state gettate via con questa frase, detta specialmente da una donna“. Si sono rincorsi tweet del genere: “Tanti sforzi per sensibilizzare le persone sul catcalling e poi arriva Diana Del Bufalo – con 1 milione e 1/2 di follower – che dice che a lei piace. Anche oggi femministe domani“. E ancora, si legge sul social dei cinguettii: “Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore“.