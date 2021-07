Regioni verso la zona gialla a partire dal 26 luglio, ecco quali sono

A partire dal 26 luglio alcune Regioni potrebbero ritornare in zona gialla, a preoccupare è il trend di crescita di contagi

Aumentano i contagi e alcune Regioni italiane si avvicinano alla soglia critica, dal 26 luglio secondo le ultime stime potremmo assistere già a tre cambi di colore: Sicilia (con un’incidenza di 31.8), Sardegna (33.2) e Veneto (26.7) passeranno infatti in zona gialla. Anche Campania e Lazio presentano un trend di crescita preoccupante con un’incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24.

Secondo l’ultimo monitoraggio Iss “quasi tutte le Regioni e province autonome sono classificate a rischio epidemico moderato” e a basso rischio resistono solo la provincia di Trento e la Val d’Aosta. La regola prevede che con un’incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti la regione non è più classificabile in zona bianca, questo è il motivo per cui il cambio non avverrà a partire da lunedì prossimo. Si aspetterà infatti un ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità che accerterà o meno, a seconda del trend di crescita dei contagi, l’entrata in zona gialla.

Il rischio medio nazionale di divenire gialli è attualmente pari a 0,18. Le previsioni sono frutto di un nuovo indicatore che misura il rischio delle regioni di entrare in zona gialla considerando il numero di nuovi casi in un certo momento in una data Regione e allo stesso tempo il numero di persone vaccinate in quella Regione fino a quel momento.

Passaggio in zona gialla, Speranza: “Considerare tasso di ospedalizzazione per cambi colore”

“In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori“– ha annunciato il ministro Speranza. Il Governo, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico potrebbe così aggiornare le linee guida per l’assegnazione delle fasce di rischio alle Regioni.