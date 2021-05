Bill Gates divorzia dalla moglie Melinda dopo 27 anni. Ad annunciarlo, lo stesso fondatore di Microsoft in un messaggio su Twitter

Bill Gates, fondatore di Microsoft, azienda pioniera e leader nel settore dell’informatica, ha annunciato il suo divorzio dalla moglie Melinda, alla quale era legato da 27 anni. Poche righe pubblicate sul suo profilo Twitter per mettere la parola fine, davanti al grande pubblico, alla sua lunga ma non infinita storia d’amore. Si legge infatti: “Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di terminare il nostro matrimonio. In 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per consentire alle persone di condurre una vita produttiva, in salute. Continuiamo a condividere la fede in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme nella fondazione, ma non crediamo più che potremo crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite. Chiediamo di aver spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre ci addentriamo nella nuova vita“.

Bill Gates e Melinda si sono conosciuti nel 1987 in una fiera a New York. Lui fondatore di una delle aziende informatiche più importanti al mondo; lei laureata in computer science, alla Duke University della North Carolina. Dopo alcuni anni di fidanzamento, convolano a nozze in una cerimonia tenutasi alle Hawaii. Nel corso degli tempo, Melinda ha maturato la decisione di lasciare il lavoro per occuparsi dei tre figli. Tuttavia, nel 2000, la coppia decide di fondare la Bill e Melinda Foundation, una società no profit che si è sempre occupata dei più bisognosi e che dallo scoppio della pandemia, non solo ha investito ingenti somme di denaro (il patrimonio societario ammonta a 50 miliardi di dollari), al pari di uno stato sovrano, nella produzione di vaccini e nella distribuzione di dosi ai paesi più bisognosi.

Il divorzio avrà sicuramente delle ripercussioni finanziarie: il patrimonio di Bill Gates, stimato da Forbes, è di 133 miliardi di dollari; quello di Melinda ammonta a circa 70 miliardi di dollari. La quota azionaria rimanente ai Gates in Microsoft è dell’1,37%, pari a circa 26 miliardi.