Quello della pace è un tema sempre più attuale, pensata sempre come un sogno, un desiderio, un’utopia per ribaltare questa realtà segnata da conflitti e individualismi. Nel corso del tempo poeti, scrittori, musicista, attivisti, politici e altre gradi personalità hanno prodotto le più disparate riflessioni sulla pace, ecco una raccolta delle migliori frasi.

“Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace.”

“Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola.”

“La vera scelta non e’ tra nonviolenza e violenza ma tra nonviolenza e non esistenza… Se non riusciremo a vivere come fratelli moriremo tutti come stolti.”



Martin Luther King